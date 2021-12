W pierwszym meczu nowych rozgrywek Stal Gorzów pojedzie z Motorem Lublin

Do 6 września rozgrywane będą mecze U24 Ekstraliga – nowej formy rywalizacji o charakterze szkoleniowym przeznaczonej dla zawodników do 24 roku życia. Wzorem zmagań w PGE Ekstralidze, w części zasadniczej sezonu każda z drużyn spotka będzie się z każdym przeciwnikiem dwukrotnie, po jednym razie na własnym torze i na wyjeździe. Mecze rozgrywane będą we wtorki. Dwie najlepsze drużyny po 14 kolejkach staną do rywalizacji w części finałowej. Rozegrają mecz i rewanż, zwycięzca zostanie Drużynowym Mistrzem U24 Ekstraligi. Spotkania finałowe zaplanowano na 30 sierpnia i 6 września.

Z numerami 6 i 7 oraz 14 i 15 wyłącznie zawodnicy do 21 lat

Rozgrywki nazwane U24 Ekstraliga to zupełna nowość w polskim żużlu. Każdy ekstraligowy klub będzie musiał posiadać drużynę złożoną z młodych zawodników. Zespoły przystępujące do meczu będą mogła mieć w składzie od sześciu do ośmiu żużlowców. W spotkaniu będą mogli wziąć udział zawodnicy do 24 lat z kadry danego klubu PGE Ekstraligi, za wyjątkiem żużlowców, którzy w poprzednim sezonie uzyskali średnią biegopunktową 1,400 lub więcej. W każdej drużynie z numerami 1–7 lub 9–15 będzie musiało się znaleźć co najmniej dwóch zawodników krajowych oraz co najmniej dwóch zawodników zagranicznych. Dodatkowo, z numerami 6 i 7 oraz 14 i 15 będą mogli ścigać się wyłącznie zawodnicy do 21 lat. Istotna informacja jest taka, że żużlowcy nie będą mogli brać udziału tego samego dnia w meczu PGE Ekstraligi i w spotkaniu U24 Ekstraligi.