W połowie Gorzowa trzeba będzie wymienić kubły na śmieci. Dlaczego?

To już pewne i ostateczne. Od niedzieli w Gorzowie oraz gminach Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok będą nowi odbiorcy śmieci. Na tym terenie odbiorcą odpadów będzie konsorcjum złożone z gorzowskiej spółki miejskiej Inneko oraz wrocławskiego Komunalnika. Firmy zamierzają podzielić się terenem. W praktyce będzie to więc wyglądało tak, że pod nasze domy i bloki ta sama firma podstawi śmietniki i ta sama firma będzie je opróżniała.

Co się zmieni i gdzie?

Mieszkańcy gmin oraz sporej części Gorzowa zmiany operatora mogą nawet zauważyć. Tym którzy mieszkają poza miastem (to tzw. sektor I) dziś śmieci odbiera firma Albar. Inneko z Komunalnikiem zamierzają odkupić lub wynająć od niej kubły. Śmieci będą więc prawdopodobnie wyrzucane do tych samych pojemników, co dotychczas.

Podobna sytuacja będzie też w tzw. sektorze III, czyli na Zawarciu i Zakanalu oraz w śródmieściu, na os. Słonecznym czy Wieprzycach. W tej części miasta już od dwóch lat śmieci odbiera Inneko z Laguną, a więc też problemu ze śmietnikami nie będzie.