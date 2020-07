W pomoc małej Oli włączył się Santok. Pokazał swoje inwestycje

Do licytacji przyłączyła się gmina Santok. Do wylicytowania przekazała „przedpremierowy spacer” po wyremontowanym Muzeum Grodu Santok oraz grodzisku, na którym wytyczono ścieżki spacerowe.

Członkom grupy Pomocni Lubuskie tak się ten nietypowy „fant” spodobał, że sami też licytowali spacer. Ostatecznie wygrali licytację, a zdjęciami ze spaceru dzielą się z Czytelnikami Naszego Miasta.

Muzeum, grodzisko, a także marinę nad Notecią każdy będzie mógł zobaczyć już niebawem.

- Otwarcie mariny i muzeum planujemy na 19 września – mówi nam Krzysztof Karwatowicz, sekretarz gminy Deszczno. Już teraz jesteśmy przekonani, że sporą popularnością cieszyć się będzie muzeum. Zostało odnowione, będzie w nim wiele elementów multimedialnych. – Będzie można poznać historię od początku Santoka w VIII do XV wieku – mówi Karwatowicz.

