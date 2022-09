W sobotę na chwilę możesz zostać motorniczym tramwaju. Dzień otwarty w MZK

Dzień otwarty w MZK będzie w sobotę od 11.00 do 15.00. Zapowiada się szereg atrakcji.

- Pokażemy zabytkowe autobusy i tramwaje. Będzie można zajrzeć w każdy zakamarek zajezdni - mówi Marcin Pejski, rzecznik gorzowskiego przewoźnika. Do zobaczenia będzie m.in. miejsce, w którym naprawia się tramwaje czy autobusy.

Niewątpliwą atrakcją będzie też możliwość nauki jazdy... tramwajem.

- Każdy, kto przyjdzie i będzie miał ochotę zobaczyć, jak to jest być motorniczym, będzie mógł, pod okiem instruktora, przejechać się tramwajem po zajezdni - mówi M. Pejski. Jazdy tramwajem będą mogły spróbować nawet starsze dzieci czy młodzież. Jedyny wymóg, by poprowadzić nowego Twista, jest taki, aby dosięgać wszelkich elementów potrzebnych do kierowania tramwajem.