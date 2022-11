W sobotę na właścicieli psów będą czekały prezenty. Pomogą odkupić Gorzów Jarosław Miłkowski

Macie psa? W sobotę 5 listopada w południe wybierzcie się do parku Górczyńskiego. Od 12.00 do 15.00 rozdawane tu będą etui i woreczki do sprzątania po czworonogach. Odkupmy razem Gorzów!