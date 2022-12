W sprawie rewitalizacji Parku Róż pan Eugeniusz poszedł na sesję rady miasta. Co usłyszał?

- Proszę was o zbadanie, jak przebiegały prace: a więc, czy wprowadzono zmiany do projektu oraz czy prace wykonano zgodnie z projektem i ze sztuką budowlaną? Może wreszcie dowiemy się też, kto zatwierdził ten projekt do realizacji. Mnie, jako mieszkańca, efekt tych prac bulwersuje - mówił podczas sesji rady miasta do władz Gorzowa Eugeniusz Rożek, którego śmiało można nazwać „społecznym nadzorcą” rewitalizacji Parku Róż.