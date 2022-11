W środę koszykarki AZS AJP Gorzów grają o pierwsze miejsce w grupie. Hala znów się zapełni?

Pierwsze miejsce jest w zasięgu AZS AJP Gorzów

Jeśli już awansować do kolejnego etapu tegorocznej edycji EuroCup Women, to najlepiej z pierwszego miejsca, by następnie trafić na teoretycznie słabszego rywala. Jednak by tak stało się, to trzeba najpierw ograć tego mocniejszego przeciwnika, czyli właśnie Piestanske Cajky, bo co do tego, że to jest mocny przeciwnik, nie ma żadnych wątpliwości. W lidze słowackiej „Mewy”, podobnie zresztą jak my, jest niepokonany, a w ostatniej kolejce rozgromił Slavię Bańską Bystrzyca 71:36, a zatem czwartą ekipę z grupy C. To oczywiście nie jest żaden odnośnik, bo Slavia „dostaje” od każdego, niemniej nie można napisać, że podopieczne szkoleniowca Petera Jankovicia są może w słabszej formie. Ale przecież i nasza dyspozycja jest wysoka.