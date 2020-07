W środę w Gorzowie Wlkp. będzie Szymon Hołownia. O czym będzie spotkanie?

Szymon Hołownia na koniec czerwca ogłosił nazwę swojego ruchu politycznego: Polska 2050.

- 2050 ponieważ jest to czas pokolenia. Mniej więcej 30 lat to jest czas, który uwzględniany jest we wszystkich badaniach: demograficznych, prognozach dotyczących klimatu. To połowa XXI wieku. My chcemy, żebyśmy po 20 latach tego XXI wieku, jego połowę osiągali jako ludzie mądrzejsi, głębsi, w Polsce która jest zielona, solidarna, demokratyczna i bezpieczna- mówił Szymon Hołownia podczas ogłaszania nazwy swojego ruchu.

Na spotkanie Szymon Hołownia zaprasza gorzowian w środę 8 lipca o 19.00 na terenach zielonych przed Filharmonią Gorzowską.

W wyborach prezydenckich Szymon Hołownia zajął trzecie miejsce. Poparło go 2 693 397 wyborców (13,87 proc.). Hołownia mówił wtedy o ogromnym sukcesie i podkreślał, że jeszcze rok temu nie było go w polityce.