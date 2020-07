W Stali Gorzów pełna mobilizacja przed arcytrudnym meczem z Włókniarzem Częstochowa

Przegrana u siebie z Unią Leszno, a później dwie wyjazdowe porażki z Motorem Lublin i wskazywanym do roli dostarczyciela punktów ROW-em Rybnik – to bilans Stali Gorzów z trzech pierwszych meczów sezonu. W gorzowskiej drużynie od pierwszych wyścigów inauguracyjnego meczu coś szło nie tak. W spotkaniach z Unią i Motorem w zasadzie nie było w zespole zawodnika, o którym można byłoby powiedzieć: pojechał bardzo dobrze, zrobił swoje. W starciu z rybniczanami do mistrzowskiej formy wrócił Bartosz Zmarzlik, ale większość pozostałych zawodników zawiodła. Klapą zakończył się powrót na tor po kontuzji Nielsa Kristiana Iversena, który wyraźnie potrzebuje czasu, by wejść na wysokie obroty. - Obiecuję, że taki mecz już się nie powtórzy - powiedział Stanisław Chomski, trener Stali, zapytany o przyczyny tak słabej jazdy Iversena w Rybniku. - A na diagnozy jeszcze poczekajmy, bo to nie tak łatwo wyciągnąć wnioski. Na pewno gorzej być już nie może.