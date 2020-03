W szkołach brakuje mydła? Rodzice się martwią, że dzieci nie mają, jak myć rąk

Pani Sylwia opisuje, że na sześć łazienek w szkole jest jedna rolka papieru do wytarcia rąk i jedno mydło w płynie. - Każdy dozownik w łazience jest pusty. Wiszą instrukcje mycia rąk lecz to na nic, bo nie ma czym. Są dwa mydła w kostce. A przecież w placówce publicznej na tych mydłach osadza się brud, zarazki i bakterie – relacjonuje kobieta.

Pani Sylwia poskarżyła się na szkołę w Sanepidzie. Stacja przeprowadziła inspekcję w szkole, nawet przesłała informację z wynikami tej kontroli mamie ucznia. Czytamy w niej, że Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna podczas kontroli w placówce stwierdziła, że we wszystkich łazienkach jest dostęp do mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych. Zdaniem pani Sylwii wystawiono te rzeczy tylko na chwilę. – To, że szkoła ma w gdzieś zapewnienie w placówce publicznej środków czystości, to wiem od kilku lat. Lecz to, że sanepid nie interesuje problem z higieną w szkołach, tego nie wiedziałam – irytuje się gorzowianka. Przesłała też do redakcji zdjęcia, na których widać, że na trzy umywalki przypada jeden dozownik mydła. W innej łazience leży tylko mydło w kostce.