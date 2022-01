W szpitalu w Gorzowie będzie centrum onkologii. A co z kardiochirurgią?

Szpital chce kardiochirurgii

Seweryn Grudniewicz, lekarz naczelny szpitala, wyliczał z kolei że zapotrzebowanie w Lubuskiem na operacje kardiologiczne oscyluje wokół 810-860 zabiegów rocznie. W Nowej Soli, gdzie jest jedyny w regionie ośrodek kardiochirurgiczny, operowanych jest jednak tylko około 300 Lubuszan. - Około pół tysiąca osób rocznie w Lubuskiem jest więc niezaopatrzonych pod względem kardiochirurgicznym - mówił.

Temat oddziału kardiochirurgicznego został poruszony, bo jego utworzenie nie znalazło się w krajowym planie transformacji na lata 2022-2026, który przygotowało ministerstwo zdrowia.

- Wystosujemy do ministra, wojewody i konsultanta wojewódzkiego stanowisko, by zweryfikowali swoją opinię co do rozwoju szpitala jeśli chodzi o kardiochirurgię - zapowiadała posłanka Krystyna Sibińska.

O sprawę oddziału pytamy już służby wojewody. Do tematu - w osobnym materiale - wrócimy w najbliższych dniach.