W szpitalu w Gorzowie ruszyła kolejna budowa. Zobacz, jak wyglądają powstające właśnie nowe pawilony

Kolejny poddział szpitala w Gorzowie

Całość ma mieć ponad 600 m kw. zabudowy. Będzie tam sala na 32 stanowiska do chemioterapii, trzy gabinety lekarskie, dwa zabiegowe oraz poczekalnia dla 50 pacjentów.

Dzienny pododdział chemioterapii jest dziś już normą. – Zdaniem specjalistów, pacjenci powinni przychodzić do szpitala tylko na czas podawania leków. A resztę powinni spędzać z bliskimi w swoich domach. Dlatego zależy nam, żeby mogli te leki przyjmować w bardzo dobrych warunkach – mówi Robert Surowiec, wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

Teraz w gorzowskim szpitalu chemioterapia podawana jest na jednym z poddziałów Oddziału Onkologii Klinicznej i Radioterapii. Jest tam zaledwie 14 stanowisk dla chorych. To znacznie za mało. Bo dziś z chemioterapii korzysta 25 pacjentów. Zanim jednak zapanowała epidemia koronawirusa, było to średnio 30 osób dziennie.

Budynek, w którym pacjenci będą mieli podawaną chemię, ma być gotowy jeszcze w grudniu tego roku. Budowa całości będzie kosztował ok. 5 mln zł. 3 mln zł, to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.