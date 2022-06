W ten weekend tyle się będzie działo, że utrudnienia będą... nawet w Warcie

Bieg Żakowski

W sobotę od 11.50 do 12.45 odbywać się będzie XXVII Bieg Żakowski. Trasa biegu będzie prowadziła od I LO przy ul. Puszkina przez ul. Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego, Kuratowskiej, Błotną i z powrotem tą samą trasą. - W trakcie biegu ulice, po których wyznaczono trasę, będą zamykane - informuje Krzysztof Kropiński z wydziału dróg.

Masa rowerowa

Triathlon

W niedzielę od 7.00 do 13.00 można spodziewać się utrudnień związanych z Triathlon Samsung River Triathlon Series.

- Niedostępna dla ruchu będzie ulica Grobla, Fabryczna - na odcinku od ronda ks. Sadownika w kierunku ronda św. Jerzego, Nadbrzeżna, most Staromiejski, Koniawska, Poznańska (od strony centrum miasta do wiaduktu nad drogą ekspresową S3, razem z tym wiaduktem - wylicza Krzysztof Kropiński.