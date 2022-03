W to musi być wyposażony każdy rower. Musi o tym pamiętać każdy rowerzysta!

Obowiązkowe wyposażenie roweru

Obowiązkowe wyposażenie roweru regulują przepisy prawne. Nie są to trudne wymogi do spełnienia, jednak niektórzy stale o nich zapominają. Za jazdę rowerem bez elementów obowiązkowego wyposażenia grozi mandatem od 20 do 500 zł. Warto więc przestrzegać tych przepisów.