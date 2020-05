W większości Lubuskiego nie ma chorych na koronawirusa!

- W Zielonej Górze jest jeszcze 11 chorych, w powiecie żagańskim – dwóch, a w powiecie wschowskim i zielonogórskim jest po jednym pacjencie chorym na koronawirusa – informowała nas w czwartek 14 maja w południe Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzecznik wojewody. Na 92 osoby, u których zdiagnozowano koronawirusa w Lubuskiem, wciąż chorych jest już tylko 15. To oznacza, że mamy już 77 ozdrowieńców. Co więcej, w dziesięciu na 14 lubuskich powiatów (12 ziemskich i dwa grodzkie, czyli Gorzów i Zielona Góra) aktualnie nie ma już żadnego aktywnego przypadku choroby.

Spośród 15 wciąż chorujących na Covid-19 Lubuszan większość czuje się na tyle dobrze, że do pełni zdrowia dochodzi w domach. W szpitalu jest tylko jedna osoba z koronawirusem. - To pacjent z powiatu wschowskiego – informuje rzecznik wojewody.

Ile testów zrobili w Lubuskiem?

Niewielka liczba chorych nie oznacza, że szpitale zakaźne w Zielonej Górze i Gorzowie nie mają nic do roboty. Regularnie trafiają do tych lecznic osoby, u których istnieje podejrzenie występowania koronawirusa. W szpitalach przebywają one jednak od momentu pobrania próbek do otrzymania wyniku. W czwartek przed południem takich osób było dziewięć.

Jeśli chodzi o liczbę wykonananych testów na obecność wirusa, to w tym tygodniu przekroczyła ona 7 tys. W piątek o 10.00 w jednoimiennym szpitalu w Gorzowie otwarty zostanie pierwszy mobilny punkt pobrań wymazów do testów. Będą mogły z niego korzystać osoby, które sanepid skierował na kwarantannę, bo miały kontakt z osobą zakażoną.