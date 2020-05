wakacjezaraz Taki mural można podziwiać przy S3 w Gorzowie! Prawdziwa perełka!

Kobieta w masce gazowej przy S3 Mural przedstawia kobietę w bikini, która znajduje się w pozycji leżącej - poza typowo plażowa. Ma wakacyjny kapelusz, oraz napój, który leniwie za pomocą słomki sączy z naczynia przypominającego owoc palmy kokosowej. Może to nawiązanie do plaży w Martynice, gdzie roślina ta występuje? Interpretacja dowolna. Elementem, jaki jednak świadczy o nowej rzeczywistości, do której byliśmy zmuszeni dość szybko się przyzwyczaić, jest maska gazowa - prawdopodobnie model GP-7. Robi wrażenie prawda?

Mariusz Nawrocki