Wandale uszkodzili schody. Po interwencji pana Eugeniusza są już naprawione

- To dowód na to, że wandale nie śpią lub przyjęte rozwiązania projektowe nie są właściwe – mówi pan Eugeniusz Rożek, jeden z naszych Czytelników, który regularnie odwiedza Park Róż. W tym tygodniu zobaczył on, że uszkodzony został jeden z podestów, który jest na schodach, jakimi schodzi się od ronda Kosynierów Gdyńskich do Parku Róż. We wtorek 28 lutego sprawę opisał w mediach społecznościowych.