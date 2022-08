Warta górą w Wodzisławiu. Gorzowianie byli lepsi od Odry, choć ta w końcówce cisnęła

Do przerwy Warta Gorzów zasłużenie prowadziła 1:0, a gdyby miała lepiej ustawione celowniki, to ta różnica bramkowa byłaby wyższa. Tym bardziej, że w zasadzie Odra Wodzisław nie stworzyła ani jednej groźniej sytuacji pod naszą bramką. A jeśli już było niebezpiecznie, to po ni to dośrodkowaniach, ni to strzałach, z którymi pewnie radził sobie rosły Oskar Natorski, zbijając dwukrotnie futbolówkę nad poprzeczką.

O wiele więcej działo się po drugiej stronie. Witalij Onopko najpierw obronił uderzenie z ostrego kąta Dawida Ufira, a następnie ukraiński obrońca jedynie odprowadził piłkę wzrokiem po tym, jak zza szesnastki na „spadającego liścia” zdecydował się Daniel Czerwiński. Koniec końcu futbolówka zatrzymała się na górnej siatce. Nie minęło sześć minut i w 17 min Ufir tym razem znalazł drogę do sieci. Po dośrodkowaniu z prawej strony w pole karne ofensywny pomocnik gorzowian dostawił nogę i strzałem w lewy dolny róg pokonał Onopkę. W 22 min mogło i powinno być 2:0, ale Paweł Krauz z ostrego kąta trafił w boczną siatkę. I jeszcze tuż przed gwizdkiem oznajmiającym koniec pierwszej połowy Czerwiński tak zawinął futbolówkę „rogalem”, że ta o centymetry minęła lewy słupek wodzisławian.