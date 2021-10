Warta Gorzów nie miała nic do powiedzenia z Zagłębiem II Lubin. Wynik mówi sam za siebie

Co prawda pierwszą groźną okazję mieli „Miedziowi” – a konkretnie Patryka Kusztala, który uderzył minimalnie niecelnie – ale to po akcji Krystiana Rybickiego i jego strzale fałszem zza pola karnego piłka odbiła się od poprzeczki Kacpra Bieszczada. I to w zasadzie była najniebezpieczniejsza sytuacja, jaką stworzyli warciarze. Później już tylko kotłowało się w szesnastce Kamila Lecha. I tak w 14 min na bramkarz bordowo-granatowych najpierw obronił uderzenie Bartłomieja Kłudka z 16 m, ale następnie musiał wyciągać futbolówkę z siatki, po tym jak lubinianin skutecznie dobijał. Kwadrans potem nasz golkiper ponownie został pokonany, ale tym razem z rzutu karnego. Jeszcze szansę na podwyższenie wyniku miał Oliwier Sławiński, jednak jego strzał trafił w Lech i do przerwy rezultat nie zmienił się.