Warta Gorzów tylko i aż remisuje z Gwarkiem Tarnowskie Góry. Po typowym meczu walki

– To był mecz walki. My bardzo uprościliśmy naszą grę. A zespół gospodarzy też dostosował się do tego. Widać było, że ani jedna, ani druga drużyna nie chciała się otworzyć. Tak że z przebiegu całego spotkania to wynik sprawiedliwy – mówił nam Mateusz Konefał, trener gorzowian.

Dużo zatem było gry górą i pojedynków główkowych, a mało konstruowania akcji dołem, czyli po ziemi. Ale jeszcze mniej było sytuacji podbramkowych, a tym bardziej strzeleckich. Żeby nie napisać, że w ogóle…

– W przypadku naszej porażki pamiętaliśmy o tym, że Gwarek odjedzie nam na pięć punktów, a tak, to zachowaliśmy status quo i mamy dwa punkty straty do tego zespołu w tabeli. Do większości drużyn ta nasza strata też nie jest aż taka, by nie można było jednym zwycięstwem znów odwrócić tabelę do góry nogami. Zależało nam więc, by nie przegrać – powiedział Konefał, zadowolony z tego bezbramkowego remisu i dodawał: – Trzeba też pamiętać, że to był nasz kolejny wyjazd na Śląsk. Uważam, że i tak bardzo dobre wyniki stamtąd przywoziliśmy. I to wszystko jest bonusem. Utrzymanie chcemy zrobić meczami u siebie. Zostały nam dwa w domu.