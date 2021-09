Warta Gorzów wysoko przegrała mecz, a jej prezes grzmi, że tak więcej być nie może

To wotum zaufania ma skończyć się oczywiście nie dla nowego trenera Mykoły Dremluka, dla którego była to pierwsza porażka w trzecim meczu, a zawodników. Pakuła zapowiedział, że decyzja wobec nich będą podejmowane w poniedziałek po rozmowie z prowadzącym drużynę. Czy to będzie oznaczać odsunięcie od składu kilku piłkarzy, pobierających duże stypendia czy też dwa mocne treningi w ciągu dnia? To okaże się, ale z całą pewnością działacz i od lat główny sponsor bordowo-granatowych bierze pod uwagę takie rozwiązania w tej sytuacji, bo to wynika z jego emocjonalnych komentarzy w mediach społecznościowych.

Co wywołało aż taki gniew Pakuły, że zarzucił swoim graczom brak ambicji? Wiadomo, postawa podopiecznych ukraińskiego szkoleniowca, zwłaszcza w drugich czterdziestu pięciu minutach. To w nich warciarze stracili aż trzy bramki, nie strzelając ani jednego gola. W odróżnieniu od pierwszej połowie, w której to Orest Tkaczuk w 25 min przejął pod polem karnym niecelne podanie od zawodnika gospodarzy i pokonał miejscowego bramkarza. Jednak na sześć minut przed końcem kolejny raz w tym roku w szesnastce faulował zdaniem arbitra Dominik Siwiński i mieliśmy jedenastkę. Kamil Lech spóźnił się z interwencją, tak jakby zakładał, że strzelec pośle piłkę w środek. A Paweł Niemienionek uderzeniem w lewy róg doprowadził do remisu.