Warta Gorzów zagrała tak, że może być dumna! Zagłębie II Lubin, lider trzeciej ligi, pokonany

Zaskoczenie? Nie dla opiekuna bordowo-granatowych i jego graczy! – Bo można powiedzieć, że scenariusz, który dziś tutaj spełnił się, omówiliśmy sobie w szatni przed meczem. Po prostu, wiedzieliśmy, że aby wygrać taki mecz, to Piotrek Bukowski musi nam pomóc, musi być bohaterem w kilku akcjach. Wiedzieliśmy też, że Zagłębie będzie prowadziło grę, bo nie jesteśmy jeszcze na tyle przygotowani, by zabrać piłkę Zagłębiu. Musieliśmy zatem zagrać w niskim pressingu, więc powiedzieliśmy sobie, że swoich szans będziemy upatrywać w ataku szybkim i po stałych fragmentach gry. I że z tego strzelimy gola. Dla nas liczyły się tylko trzy punkty i je zdobyliśmy – mówił po ostatnim gwizdku sędziego Mateusz Konefał.

Faktycznie, bramkarz gorzowian kilkukrotnie ratował warciarzy przed utratą bramki, zwłaszcza w pierwszej połowie. Rezerwy ekstraklasowca mogły objąć prowadzenie już w 5 min, ale Bukowski na tyle skrócił kąt, że nie zostawił Kamilowi Bogaczowi wystarczająco miejsca na to, by ten zmieścił futbolówkę między rękoma golkipera a słupkiem. Dziewięć minut później gorzowianin ponownie wygrał pojedynek. Tym razem sam na sam z nim stanął Patryk Kusztal. Ten próbował umieścić piłkę w siatce uderzeniem po ziemi, ale to nie udało się, bo Bukowski wyczuł jego intencje i ten wysoki bramkarz, swoją długą prawą nogą odbił futbolówkę do boku.