Warta Gorzów zakończyła rundę jesienną trzeciej ligi najlepiej jak mogła. Ograła w Gaci Foto-Higienę

- Dziękuję za końcówkę rundy. Lepiej późno niż wcale - tak oto podsumował w mediach społecznościowych nie tylko ten sobotni mecz, ale również całą jesień w wykonaniu Warty w trzeciej lidze grupie trzeciej jej prezes Zbigniew Pakuła. Bo gorzowianie tak naprawdę dopiero pod koniec tegorocznych rozgrywek zaczęli grać to, na co ich stać w tym sezonie.

Co do samego spotkania, to jak wspomnieliśmy, przebiegało pod dyktando Warty, choć gorzowianie bramki zdobywali po przerwie. Najpierw Orest Tkachuk wykorzystał zamieszanie w polu karnym, a następnie, minuta po minucie, trafiali do siatki Radosław Mikołajczak i Dominik Nowakowski, skutecznie kończąc kontrataki.