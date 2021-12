Warta Gorzów zapowiadała, że może wycofać się z trzeciej ligi. Ostatecznie ma tego nie zrobić. Co na to miasto?

Przypomnijmy, Pakuła apelował do władz miasta o większą dotację na nowy rok. – Ja wraz z partnerami wyczerpałem limit finansowania klubu. Przez kilkanaście lat nie można, że tak powiem, finansować w 80 procentach tego wszystkiego. A mamy problem z dogadaniem się z miastem odnośnie środków finansowych na przyszły rok. Chcemy, by miasto też pokazało, że jest w stanie w większej kwocie partycypować w środkach przekazywanych na klub. Po to, by zachować trzecią ligę w Gorzowie - mówił Pakuła i dodawał: - Po prostu, nie chcemy popaść w bankructwo. Rozmowy z miastem trwają od dawna. Ja na spotkaniach powiedziałem jasno: w 50 procentach trzecią ligę finansuje klub, z moich pieniędzy i partnerów, a drugą połowę miasto. Bo nie można dawać pieniędzy tylko jednej dyscyplinie czy dwóm. Ja przez prawie 14 lat prowadzenia klubu łącznie nie dostałem tyle, co niektóre kluby dostawały przez rok. Mam nadzieję, że miasto się troszkę obudzi i przejrzy na oczy.