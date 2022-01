Warta już trenuje, by trener mógł poznać drużynę i zgrać ją z nowymi zawodnikami

– Jesteśmy w standardowym okresie, w trakcie którego poświęcamy czas na sprawdzenie kilku zawodników. Pewnie jeszcze też kilka osób nas opuści. Dlatego te przygotowania zaczęliśmy wcześniej, by nie mieć presji czasu. Chcemy na spokojnie i mądrze przeprowadzić te roszady – mówi nam nowy szkoleniowiec warciarzy Mateusz Konefał, który ma za zadanie utrzymać zespół na czwartym poziomie rozgrywek w Polsce. Jego podopieczni pierwszą rundę zakończyli w strefie spadkowej.

Na pierwszym tegorocznym treningu na obiektach Warta Arena w Gorzowie ćwiczyło aż 28 zawodników, w tym czterech bramkarzy. Testowano graczy m.in. wielkopolskich klubów, jak Błękitnych Wronki czy Lubuszanina Trzcianka. – Ale to nie oznacza, że oni z nami zostaną. Przyglądamy się im. Chcemy też sprawdzić innych chłopaków, ale w późniejszym terminie. Tak naprawdę to dopiero za jakiś czas rynek transferowy zacznie się rozkręcać. Być może też wykorzystamy jakąś sytuację. Możliwe, że w późniejszym terminie kilku piłkarzy „odbije się” od wyższych lig i może zapukają do Warty. Jeśli więc pojawiłby się jakiś fajny zawodnik, to warto będzie z takiej opcji skorzystać – przyznaje opiekun warciarzy, który zastąpił po rundzie jesiennej Mykołę Dremluka. Sam jesienią prowadził IV-ligowych Budowlanych Murzynowo.