Warto Gorzów, drugi raz takiego fuksa jak w starciu z Polonią Nysa możesz już nie mieć...

Paweł Krauz, Karol Gardzielewicz, Paweł Jachno i Piotr Majerczyk – tych podstawowych zawodników trener Mateusz Konefał postanowił posadzić na ławce rezerwowych, ale ich zmiennicy, to jest Maciej Grudziński, Jakub Duda, Oliwier Lazar i Brajan Burzyński, podobnie zresztą jak ich koledzy z pierwszego składu przez pierwsze trzydzieści pięć minut sprawiali wrażenie, że nie zależy im na obecności w wyjściowej jedenastce w kolejnych mecze.

Sobotnie spotkanie na stadionie OSiR-u przy ul. Olimpijskiej toczone było w ospałym tempie, a nieliczni kibice mogli żałować, że w to pochmurne popołudnie nie wzięli ze sobą poduszek, bo nie sposób było uciąć sobie drzemkę. Na murawie, po prostu, wiało nudą. Brakowało nie tylko akcji podbramkowych czy sytuacji strzeleckich, ale również kilku dokładnych podań z rzędu. I to zarówno z jednej strony, jak i drugiej. Proszę sobie wyobrazić, że dotknięcia piłki przez Dariusza Szczerbala w pierwszej połowie chyba można było policzyć na palcach jednej ręki. I to oczywiście nie po uderzeniach Warty, a po jej dośrodkowaniach czy przebraniach akcji Polonii przez bramkarza. Ktoś by mógł napisać, że od patrzenia na tę grę aż bolały oczy czy też można było zmęczyć się od samego patrzenia na działania ofensywne naszych graczy… W każdym razie w tym marazmie bardziej wyrazisty był beniaminek i to on powinien prowadzić 2:0. W 10 min stuprocentową okazję zmarnował Kamil Popowicz, strzelając w dogodnej sytuacji z sześciu metrów nad bramką. A pół godziny później Michał Zimon najpierw trafił w słupek, a następnie z półwoleja z okolicy szesnastki tuż nad poprzeczką. Oskar Natorski w bramce bordowo-granatowych jeszcze kilka razy interweniował, ale nie były to interwencje godne odnotowania. Co ciekawe, sam Konefał zechciał ożywić ten senny pojedynek, bo w kolejnej potyczce przy Olimpijskiej dostał żółtą kartkę podważanie decyzji sędziowskich.