WAŻNE! Od 1 kwietnia wchodzi obowiązek segregowania odpadów. Co to oznacza ?

Zmiana operatora to nie jedyna zmiana, jaka dotyczyć będzie mieszkańców. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która weszła w życie 6 września 2019 roku, nałożyła na każdego właściciela nieruchomości zarówno zamieszkałej, niezamieszkałej oraz letniskowej, obowiązek segregowania odpadów. Co to oznacza? Oto kilka wartych przypomnienia informacji:

• każdy właściciel nieruchomości będzie zobligowany do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, dzieląc je na 5 frakcji (papier, szkło, bioodpady, metale i tworzywa sztuczne oraz te, które nie pasują do żadnego pojemnika tzw. odpady resztkowe - pozostałe po segregacji);

• każdy, kto do tej pory deklarował brak segregacji, zobligowany jest do zmiany swojej deklaracji i wskazania nowego systemu gromadzenia odpadów. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać z strony internetowej ZCG MG-6 pod linkiem https://www.zcg.net.pl/cms/file/3176. Należy ją wypełnić, podpisać i dostarczyć pocztą tradycyjną, elektroniczną lub do specjalnego pojemnika na korespondencję ustawionego przed wejściem do biura Związku. Posiadacze elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, mogą składać deklaracje za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

• właściciele nieruchomości zamieszkałych, jednorodzinnych, którzy zadeklarują gromadzenie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, zwolnieni będą z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w takim przypadku - operator nie będzie odbierał frakcji BIO, a mieszkaniec nie będzie miał możliwości przekazania tej frakcji do PSZOK’u).

Należy tez przypomnieć, że od 1 kwietnia wszystkich mieszkańców obowiązuje segregacja odpadów. Warto zatem przypomnieć sobie jej zasady. Pojemniki oznaczone kolorem niebieskim przeznaczone są do odbioru papieru, w tym tektury. Pojemniki oznaczone kolorem zielonym przeznaczone są na szkło kolorowe i bezbarwne, żółte na tworzywa sztuczne, metale oraz odpady z opakowań wielomateriałowych, natomiast brązowe na odpady biodegradowalne. Szczegółowe harmonogramy wywozów poszczególnych frakcji zamieszczone sa na stronach internetowych INNEKO, ale także ZCG MG-6.

Dla pojemników i worków przeznaczonych do odbioru selektywnie zbieranych odpadów surowcowych ustala się następujące kolory:

♻ niebieski - dla papieru, w tym tektury,

♻ zielony - dla szkła kolorowego i bezbarwnego,

♻ żółty - dla tworzyw sztucznych, metali oraz odpadów z opakowań wielomateriałowych,

♻ brązowy - dla bioodpadów.

Dla odpadów resztkowych, powstających po wydzieleniu frakcji podlegających selektywnej zbiórce, stosuje się pojemniki koloru czarnego.

Bioodpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Dopuszcza się gromadzenie bioodpadów, w zabudowie jednorodzinnej, dodatkowo w workach koloru brązowego lub przezroczystych, tylko w okresie chwilowego wytwarzania ich zwiększonej ilości.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, w zabudowie jednorodzinnej, ze względu na posiadanie kompostownika oraz właściwego w nim kompostowania bioodpadów, nieruchomość ta nie będzie wyposażona w pojemnik na te odpady, nie będą one z niej odbierane, ani nie będzie ich można przekazać do PSZOK.