Weekend będzie na bogato i smacznie. Nocny Szlak Kulturalny, Dobry Wieczór Gorzów oraz Polska od Kuchni w Gorzowie

Zacznijmy od tego, że w sobotę odbędzie się kolejna edycja Nocnego Szlaku Kulturalnego.

- Po raz 14. zapraszamy na pospolite ruszenie i święto, na taki „sylwester kulturalny miasta” - mówi Rafał Stećków z Miejskiego Centrum Kultury. - W tym roku na Nocnym Szlaku Kulturalnym będą 42 punkty. Będą nie tylko koncerty, wystawy, spektakle, happeningi. Na Nocny Szlak Kulturalny zawita też kultura techniczna - dodaje R. Stećków.

Od 17.30 do 19.30 na placu Grunwaldzkim będzie można zobaczyć wystawę klasycznych motocykli i oldsmobili. Z kolei od 21.00 do 1.00 na błoniach za Filharmonią Gorzowską będzie można obejrzeć niebo m.in. przez teleskop Newtona czy lornetkę do obserwacji astronomicznych.

Jeśli chodzi o imprezy typowo związane z kulturą, to o 21.30 w amfiteatrze będzie koncert Tymona Tymańskiego - Tymański Duo, a o 23.00 w MagnetOffOnie (ul. Jagiełły 11) odbędzie się koncert Dereiglasoff & Nawrocki. Z kolei występ zespołu 5 Rano, który regularnie cieszy się sporą popularnością, tym razem będzie na podwórku między ul. Dzieci Wrzesińskich a Wełnianym Rynkiem. Sylwia Beech, Cezary Żołyński, Mariusz Smoliński i Marek Popis wystąpią tu między 21.00 a 22.30.