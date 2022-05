Wejście do łaźni straszy już prawie rok. Kiedy przestanie?

Wejście do byłej łaźni miejskiej straszy już prawie rok. Jego remont zaczął się w wakacje 2021. Wtedy to zaczęto naprawiać płyty przed drzwiami prowadzącymi m.in. do basenowej niecki. Sypiące się płyty szybko zdemontowano, a chwilę później... prace stanęły. Okazało się bowiem, że firma remontowa miała wykorzystać materiały budowlane, na które nie zgodził się konserwator zabytków. Miejsce osłonięte zostało siatką budowlaną, której wygląd aż kłuje w oczy. Jest bowiem i szara, i poniszczona.