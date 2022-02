Wesołe jest życie staruszka... A jak żyje się seniorom w Lubuskiem? Magdalena Marszałek

Społeczeństwo się starzeje. Jest w nim coraz więcej osób w podeszłym wieku. Ten demograficzny trend wymusza zmianę podejścia do potrzeb seniorów oraz konieczność stwarzania im dogodnych warunków do życia. Obecnie jest to jeden z priorytetowych obszarów działania nie tylko w kraju, ale również w regionie. Czy działania te przynoszą oczekiwane efekty i co jeszcze trzeba zmienić, aby seniorom żyło się lepiej? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy specjalnej konferencji zorganizowanej w Gorzowie.