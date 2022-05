Wicemarszałek Sejmu w Gorzowie o pomocy uchodźcom: - Idźmy tą drogą

- Budujemy kompletnie nową markę. Byłam ostatnio w Chicago, Reykjaviku, na Monte Cassino. Wszędzie polska marka jest niezwykle chwalona. Nawet środowiska polityczne, które nie zawsze są pozytywnie nastawione do Polski, wszyscy nas chwalą. Idźmy tą drogą, róbmy tak dalej - mówiła w poniedziałek 23 maja w Gorzowie Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu o polskiej pomocy dla uchodźców. - Dziękuję mieszkańcom Ziemi Lubuskiej za gościnność, za wsparcie, życzliwość, za to, że rzeczywiście Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, mogą czuć się u nas jak u siebie, że nie tworzy się bariery, a przede wszystkim rozwiązuje problemy - dodawała. Dziękowała też Kościołowi za wsparcie i przyjęcie uchodźców w swoich obiektach.