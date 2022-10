Widok z pociągu na Gorzów już nie będzie taki sam. Te budynki idą do rozbiórki

Miasto szykuje się już do przetargu przebudowę ul. Dworcowej oraz okolicy. Przy tej okazji pomiędzy dworcem autobusowym a kolejowym ma powstać sześć zatok autobusowych. Los 14 byłych obiektów kolejowych w tym miejscu jest już przesądzony. Budynki, z których najstarsze mają 130 lat pójdą do wyburzenia. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który ma pieczę nad tym miejscem, szuka już wykonawcy rozbiórki. Na chętne firmy czeka do 7 listopada. Zwycięska firma będzie miała czas do 9 grudnia na rozebranie budynków i uporządkowanie terenu.