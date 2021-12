Widzieliście to?! Mikołaje opanowali Gorzów! Był ich cały tłum! Razem przebiegli 5 kilometrów w szczytnym celu!

To jeden z tych gorzowskich biegów, podczas którego niepowtarzalną ciepłą, przyjazną, a przy okazji świąteczną atmosferę. W parku Kopernika odbył się VIII Gorzowskie Bieg Gwiazdkowy. Tak naprawdę to składało się na niego wiele rożnych biegów. Przed południem rywalizowały na krótkich dystansach rywalizowały dzieci. Z kolei w samo południe rozpoczął się bieg główny na dystansie 5 km.

- Do biegów dziecięcych mieliśmy 160 zgłoszeń, a do biegu dla dorosłych 370 zgłoszeń - mówił nam Piotr Wilczewski, który już od lat organizuje tę imprezę.

Gorzowski Bieg Gwiazdkowy tradycyjnie miał charakter charytatywny. Wpłaty za tzw. startowe przyniosły ponad 20 tys. zł, które rozdzielono na potrzeby troje zmagających się z różnymi chorobami dzieci oraz dla grupy harcerzy.

VIII Gorzowski Bieg Gwiazdkowy w kategorii mężczyzn wygrał Michał Hulewicz z Gorzowa, który dystans 5 km pokonał w czasie 16 min. 40 sek. Wyprzedził on Wojciecha Szymańskiego z Kłodawy i Dawida Pigłowskiego z Gorzowa.

Wśród kobiet najszybsza była Kamila Kowalczyk z Gorzowa (czas: 20 min. 39 sek.) przed Sabiną Stachnik z Barlinka i Joanną Kupisz z Gorzowa.