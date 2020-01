Widzisz połamane drzewo? Rozwaloną wiatę? Daj znać urzędnikom

- Do środy mieliśmy siedem zgłoszeń, ale teraz mamy już 16 – mówiła nam w czwartek 23 stycznia Anna Ozga z urzędu miasta. To m.in. ona odbiera sygnały od mieszkańców w ramach projektu: Usterka.

To program, który pozwala mieszkańcom zgłaszać, co trzeba naprawić, np. lampę uliczną, nieczynną sygnalizację świetlną czy przewrócone drzewo. Zgłoszenie „usterki” jest bardzo proste.

Wchodzimy na stronę miasta, czyli www.gorzow.pl. W lewej części strony, wśród tzw. kafelków, odnajdujemy symbol usterki. To trójkątny znak z wizerunkiem robotnika (aktualnie jest on na samym końcu „kafelków”). Klikamy w niego i otwiera nam się strona do zgłoszenia. Jest bardzo intuicyjna...

Wśród kategorii zgłoszeń do wyboru mamy sześć opcji dotyczących czystości szaletów miejskich, przewróconego drzewa, uszkodzonej sygnalizacji świetlnej, uszkodzonego znaku drogowego czy oświetlenia ulicznego oraz dróg gruntowych.