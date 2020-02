Więcej pieniędzy na piłkę nożną w Gorzowie? Warta wzywa do dyskusji o miejskiej dotacji na sport

W ciągu dwóch dni Warta Gorzów wydała trzy oświadczenia, w tym jedno jej prezes. Zbigniew Pakuła chce odejść z klubu, a ten wzywa do dyskusji o miejskiej dotacji na sport.

Ale po kolei. Najpierw działacz czwartoligowego klubu zamieścił oświadczenie na swoim profilu na Facebooku o takiej oto treści:

„Oświadczam, że z dniem dzisiejszym [tj. 7 lutego - przy. red.] poddaję się do dyspozycji klubu MUKS Warta Gorzów. Jednym z powodów mojej decyzji jest brak możliwości współpracy z władzami miasta Gorzowa. Brak współpracy uniemożliwia i nie rokuje poprawy dla dalszego rozwoju klubu na wyższym poziomie sportowym” – napisał Pakuła [zachowaliśmy oryginalną

pisownię]. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź ze strony miasta. To przesłało od mediów taką oto krótką treść, w którym odnosi się do wpisu gorzowskiego działacza:

„Oddanie się do dyspozycji władz klubu to suwerenna decyzja prezesa. Miasto ani jej nie oczekiwało, ani się nie spodziewało. Bez względu na podjętą decyzję, dalej będziemy współpracować z władzami klubu i wspierać klub w rozwoju. Mamy nadzieję, że nowe obiekty, które budowane są przy wsparciu miasta pozwolą na rozwój klubu. Liczymy na dobrą, wyważoną, pozbawioną emocji współpracę – napisał rzecznik gorzowskiego magistratu Wiesław Ciepiela w imieniu prezydenta Jacka Wójcickiego.

To było do południa. A popołudniu do oświadczenia prezesa Warty i pisma z magistratu dołączył komunikat z samego klubu. Co świadczyło o tym, że decyzja Pakuły nie była przez niego konsultowana z członkami zarządu gorzowskiego czwartoligowca.

„Z uwagi na publiczne oświadczenie pana Zbigniewa Pakuły o rezygnacji z funkcji prezesa klubu, informujemy że dalsze losy seniorskiego zespołu - w tym również zaplanowany na weekend sparing - stoją pod znakiem zapytania. Obecna sytuacja jest dla nas dużym ciosem” - można było przeczytać. Za to w niedzielę Warta postanowiła dodać na swój fan page nowe pismo, w którym tłumaczy niezorientowanym, skąd taka, a nie inna decyzja Pakuły. W tym wyjaśnieniu, zatytułowanym „Oświadczenie Warty Gorzów ws. zmiany w zakresie finansowania i podejścia do sportu w mieście Gorzów Wlkp.”, skierowanym do urzędników miejskich można przeczytać, że celem tego komunikatu jest wywołanie publicznej dyskusji.

Warta przytacza statystyki mające świadczyć o tym, jak klub rozwinął się w ciągu siedmiu lat. W 2013 r. był w A-klasie, mając 35 zawodników, a dziś ponownie gra o awans do trzeciej ligi, mając w utworzonej przez siebie akademii 460 piłkarzy. Tym samym dziś u bordowo-granatowych ćwiczy 18 grup młodzieżowych, w tym cztery cheerleaderskie, pod okiem 31 trenerów, a zawodnicy uczniowie chodzą do ośmiu klas sportowych. I 26 piłkarzy, którzy są wychowankami Warty, zadebiutowało w seniorach. Budżet klubu w tym czasie wzrósł z 6 tys. zł do ok. 1,2 mln zł. Dalej, Warta odnosi się do zasad przyznawania miejskich dotacji na dzieci i młodzież. Klub dostał 121 tys. zł, a więc o 11 tys. mniej niż rok temu (czwartoligowy Stilon otrzymał 132 tys. zł, ale Warta dodaje, że takie zasady przyznawania dotacji z miasta to problem wszystkich klubów piłkarskich w Gorzowie).

To wszystko, jak czytamy, w zamian za awans do makroregionalnej ligi juniorów star-szych, otrzymanie złotego certyfikatu PZPN, ale nie tylko. W ostatnich miesiącach Warta zbudowała kilka boisk treningowych przy ul. Żwirowej, które kosztowały 2 mln zł. Po 500 tys. zł dało na nie miasto i urząd marszałkowski, a 600 tys. zł – ministerstwo sportu. Brakującą kwotę Pakuła wyłożył z własnej kieszeni, o czym pisaliśmy w piątek oraz na naszej stronie internetowej. Na ten kompleks Pakuła nie ma dofinansowania z miasta.

Następnie, klub przyznaje, że nie udało się wypracować kompromisów z urzędnikami w sprawie wielofunkcyjności nowego stadionu przy ul. Krasińskiego, na którym dziś grają piłkarze, a w przyszłości mają trenować głównie lekkoatleci. „Spór toczy się o 100 czy 200 tys. zł, a nie grubych milionów” - przekonują działacze bordowo-granatowych i przy tym powołują się na naszą sondę internetową. W niej w niedzielę 9 lutego o 17.00 85 proc. głosujących oceniło, że władze Gorzowa niesprawiedliwie dzielą pieniądze na sport.

Przypomnijmy, w tym roku urząd chce wydać prawie 5 mln zł na sport (na sport dorosłych, dzieci i młodzieży, obiekty oraz promocję miasta), z czego ok. 2,5 mln zł dostanie żużlowa Stal). Cała piłka nożna na sport seniorski i promocję miasta nie otrzymała ani złotówki, w od-różnieniu od klubów z innych dyscyplin sportowych. Miasto przekonuje, że pieniądze na sport zawodowy przydzielono zgodnie z obowiązującymi kryteriami. Klub z czwartej ligi ich nie spełnia, a zmiana zasad może nastąpić dopiero przy nowym podziale środków w przyszłym roku. Pełna treść oświadczenia Warty Gorzów w galerii zdjęć. Podział pieniędzy na sport w mieście Przypomnijmy ponownie: Zmarzlik na promocję Gorzowa dostał 200 tys. zł, co jest pierwszą taką umową podpisaną między miastem a żużlowcem. Stal z kolei 1,48 mln zł, co jest natomiast kolejną taką umową. Rok temu ta opiewała na kwotę 1,3 mln zł.

A to nie jedyne pieniądze, jakie miasto da klubowi na żużel w tym roku, bo Stal Gorzów otrzyma pieniądze także z puli na dofinansowanie sportu wyczynowego, oraz również z puli na sport młodzieżowy. Promować miasto przez sport będą nie tylko Zmarzlik i Stal, ale również dwa inne kluby: AZS AJP Gorzów, którego koszykarska drużyna PolskaStrefaInwestycji gra w Energa Basket Lidze Kobiet i zespół InvestInTheWest Enea, który występował w Euro-Cup Women oraz Orlęta na organizację ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego „Przełaj nad Wartą”. Ci pierwsi dostali 500 tys. zł, a ci drudzy 20 tys. zł. Dotacja nie została przyznana klubowi piłki nożnej Warta. W piątek 31 stycznia ogłoszono również wysokość dotacji przyznanych przez miasto klubom sportowym na zadania związane z rozwojem sportu w Gorzowie oraz wsparcia finansowego na utrzymanie obiektów będących w zarządzie klubów. Dodatkowo ogłoszono wyniki konkursu na zadania w kulturze fizycznej.

Oto lista klubów i proponowana przez prezydenta dotacja na rozwój sportu wyczynowego w kluczowych dyscyplinach sportowych dla miasta: kajakarstwo w G`Power (20 tys. zł), kajakowa sekcja AZS AWF (160 tys. zł), wioślarska sekcja AZS AWF (140 tys. zł), lekkoatletyczna sekcja AZS AWF (20 tys. zł), kajakarstwo w Admira (20 tys. zł), koszykówka w AZS AJP (800 tys. zł), piłka ręczna w Stali (480 tys. zł), żużel w Stali (1 mln zł), tenis stołowy w GKS Gorzovia (80 tys. zł), lekka atletyka w ALKS AJP (20 tys. zł), unihokej w UKS Floorball (40 tys. zł), piłka wodna w Alfa (80 tys. zł). Dofinansowania nie uzyskały kluby piłkarskie: Warta, Stilon i kobieca Warta. Oto lista klubów i proponowana przez prezydenta dotacja na utrzymanie obiektów miejskich: kolarstwo w Orlętach (35 tys. zł), Admira (70 tys. zł), sporty walki w Gorzowskim Stowarzyszeniu Sportu i Rekreacji (15 tys. zł), wielosekcyjny GZSN Start (15 tys. zł), bokserzy w Orkanie (60 tys. zł), piłkarze w Stowarzyszeniu Karnin (50 tys. zł), GKS Gorzovia (90 tys. zł), szachiści w KSz Stilon (15 tys. zł), piłkarze w Pro-gresie (30 tys. zł), piłkarze w Chemiku Sport Akademia (40 tys. zł), siatkarze plażowi w MUKS Stilon (30 tys. zł), piłkarze Stilonu (30 tys. zł - na utrzymanie boiska przy ul. Małyszyńskiej), piłkarze PUKS Maksymilian (20 tys. zł). Ani złotówki nie dostali AZS AWF, który wnioskował o wsparcie finansowe wynajmu obiektów, i Warta, która wnioskowała o dofinansowanie utrzymania obiektu przy ul. Żwirowej.