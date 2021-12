Wieczorem na jarmarku w centrum czuć już klimat świąt!

Od czwartku do niedzieli (16-19 grudnia) na Starym Rynku w Gorzowie odbywa się jarmark bożonarodzeniowy. W „biały dzień” przyciąga on kupujących. Po zmierzchu wydaje się być dobrym miejscem na chwilę relaksu. Dlaczego? Bo dorośli mogą tu spróbować grzanego wina, a na najmłodszych czeka świąteczna karuzela wenecka, czyli nieodłączny element starych jarmarków z wieloletnią tradycją.

Karuzela wydaje się być hitem jarmarku. Gdy byliśmy tu w czwartkowy wieczór, na przejażdżkę na karuzeli namawiało rodziców chyba każde znajdujące się na Starym Rynku dziecko.

Gorzów jest już blisko świąt. Ruszył jarmark na Starym Rynku

W czwartek 16 grudnia jarmark potrwa do 21.00. Podobnie będzie w piątek 17 grudnia (kramy zaczną się otwierać o 12.00). W sobotę 18 grudnia będzie można zrobić zakupy od 10.00 do 21.00. W niedzielę 19 grudnia czas jarmarku będzie krótszy, bo od 10.00 do 18.00.