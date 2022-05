Wielka kwesta w Gorzowie. Wolontariusze będą zbierać fundusze dla hospicjum Magdalena Marszałek

Na co dzień to oni pomagają innym, ale teraz sami potrzebują pomocy. Gorzowskie hospicjum znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Placówka liczy na pomoc ludzi dobrej woli, którym leży na sercu, aby nadal mogła służyć swoim podopiecznym. Okazja do wsparcia nadarzy się w najbliższy czwartek podczas wielkiej ulicznej zbiórki.