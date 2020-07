Wielka radość w gorzowskim sztabie Andrzeja Dudy po ogłoszeniu wyników sondażowych

- Mogła by dać jakoś znać - słychać było wśród zebranych, kiedy w TVP Info głos zabrała dziennikarka Danuta Holecka kilka minut przed zakończeniem wyborów. Zebrani stanęli przed ekranem, mieli ze sobą baner z wizerunkiem urzędującego prezydenta. - Wygramy? - zastanawiali się niektórzy.

Mimo to, jeszcze przed 21.00 wniesiono szampana. Po ogłoszeniu wyników rozległy się brawa a zebrani zaczęli głośno skandować: Andrzej Duda. - Wynik sondażowy pewnie się jeszcze na pewno zmieni. Mamy noc przed sobą. Ale jestem przekonana, że prezydent Andrzej Duda będzie miał 51 proc. wszystkich głosów - mówiła nam zaraz po podaniu wyników Elżbieta Płonka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Nie wszystkie emocje były złe

E. Płonka przyznała też, że miała obawy co do wyników i frekwencji, przede wszystkim ze względu na czas wakacyjny. - Ale Polacy pokazali, że potrafią docenić swoje prawa. I to, że coś od nich zależy. Tak wysoka frekwencja bardzo cieszy - podkreślała E. Płonka.