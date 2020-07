Wielkanocna bójka przed monopolowym. Jest wyrok za śmierć 41-latka

Ta sprawa była głośna ponad roku temu. I to z kilku powodów. Pierwszy: pod sklepem monopolowym przy ul. Sikorskiego trzech Ukraińców pobiło się z kilkoma Polakami. Miało do niej dojść, bo obcokrajowcy zaczepiali ekspedientkę. Drugi powód: trzy dni po bójce zmarł 41-letni Florian S. No i trzeci: całe zdarzenie miało miejsce w Wielkanoc zeszłego roku.

W bójce brali udział: Denis H. (rocznik 1997), Oleksandr K. (rocznik 1995) i jego brat Jurij K. (rocznik 1997). Cała trójka mieszkała przy ul. Garbary, czyli rzut kamieniem od monopolowego w pobliżu popularnej budki z bułkami z pieczarkami. Ukraińcom groziło do dziesięciu lat więzienia.