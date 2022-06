Wielki sukces położników i neonatologów ze szpitala w Gorzowie. To cud, że udało się uratować tę ciążę

Pani Agnieszka na oddział ginekologiczno – położniczy w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. trafiła na początku stycznia, w 18 tygodniu ciąży. - Pacjentce odeszły wody płodowe. Ciąże prowadziliśmy dalej. Było duże ryzyko, że dojdzie do poronienie w przebiegu infekcji, która jest niebezpieczna dla kobiety ciężarnej i może spowodować sepsę. Również dalsze prowadzenie ciąży było wielkim ryzykiem i niewiadomą. Chodziło o to, czy wykształcą się dobrze płuca, bo do tego potrzebny jest płyn owodniowy – tłumaczy lek. Krzysztof Kaczmarek, kierownik oddziału.

Czas narodzin udało się opóźnić o 13 tygodni. Mały Tymon przyszedł na świat w 31. tygodniu ciąży. Ważył zaledwie 1170 g. Jego stan lekarze określili jako średnio ciężki. - Wymagał dużej ilości tlenu. Był podłączony do respiratora – opowiada dr n. med. Barbara Michalczyk, kierownik oddziału noworodkowego z pododdziałem intensywnej opieki nad noworodkiem w gorzowskiej lecznicy. Po niespełna dwóch miesiącach malutki Tymon prawie podwoił wagę (przy wypisie miał 2130 g) i rodzice mogli go wreszcie zabrać do domu.