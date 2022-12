Wielkie kotły w gorzowskiej elektrociepłowni. To kolejny etap ważnej inwestycji

Budowa kotłowni w gorzowskiej elektrociepłowni to ważna inwestycja, dzięki której wytwarzanie gorącej wody na potrzeby ogrzewania oraz dostarczania ciepłej wody użytkowej będzie odbywało się z urządzeń przyjaznych dla środowiska. Do końca przyszłego roku na terenie zakładu powstanie między innymi budynek kotłowni, stacja przygotowania gazu, dwa kotły oraz niezbędna infrastruktura, w tym rurociągi oraz instalacje elektryczne. Podstawowym paliwem będzie wysokometanowy gaz systemowy.

To obecnie nasza kluczowa inwestycja. Prace idą zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Budowa pozwoli na całkowite wyłączenie z eksploatacji kotła węglowego do końca przyszłego roku. Wpłynie to pozytywnie nie tylko na jakość powietrza w mieście, ale także na efektywność wytwarzania naszej elektrociepłowni - powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie.