Wielkie zwycięstwo AZS-u AJP Gorzów po wielkim spotkaniu z BC Polkowice w Energa Basket Lidze Kobiet!

O tym, że mecz PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów – BC Polkowice to absolutny hit kolejki 5. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet mogła świadczyć nie tylko duża liczba zwycięskich meczów obydwu drużyn w tegorocznych rozgrywkach ligowych (także w europejskich pucharach) i ich pozycja w tabeli, ale również bardzo długa kolejka, jaka utworzyła się przed wejściem do hali AJP przy ul. Chopina już godzinę przed rozpoczęciem tego widowiska. Obiekt wypełnił się dosłownie to ostatniego miejsca. Też ze względu na oficjalne zakończenie sportowej kariery przez wieloletnią kapitan AZS Katarzynę Dźwigalską, na ręce której przed rozpoczęciem zawodów przedstawiciele klubu i miasta złożyli kwiaty, a jej numer 4, z którym występowała na parkiecie, został zastrzeżony. Pani Kapitan, i my dziękujemy!

Tym samym pojedynek czwartego zespołu poprzedniej kampanii z obrończyniami tytułu zaczął się od miłego wydarzenia, ale później – w trakcie rywalizacji na boisku – już tak miło dla kibiców akademiczek nie było. Co prawda po rzucie za trzy punkty Zoe Wadoux gorzowianki prowadziły po 60 sekundach 3:2, ale gdy w siódmej minucie przewaga pomarańczowych urosła do dziewięciu „oczek”, trener naszych Dariusz Maciejewski musiał pierwszy raz poprosić o czas dla jego zawodniczek. Ta przerwa wprawdzie przyniosła efekt w tej kwarcie, bo AZS AJP zakończył ją ze stratą siedmiu punktów, jednak w pierwszych czterech minutach drugiej ćwiartki punktowa różnica ponownie wzrosła, i to niestety aż do piętnastu „oczek”. Chwilę potem, po celnej próbie przymierzanej przed ligą do AZS Zali Friskovec było nawet 40:22 dla BC (Maciejewski w wypowiedzi dla Radia Gorzów przyznał, że klubu nie było stać na słoweńską obwodową). Na szczęście ostatnie akcje tej części były udane dla naszych pań. Po trafieniu najskuteczniejszej u nas w pierwszej połowie Lindsay Allen, która doprowadziła w 19 min do stanu 31:41, wściekły szkoleniowiec BC Karol Kowalewski wziął czas. Nakrzyczał na swoje koszykarki, co być może dało efekt, bo te w ostatnich sekundach opanowały sytuację. Głównie było to zasługą najlepszej na parkiecie podkoszowej Stephanie Mavungi z USA, mającej od tego roku polski paszport. W rewelacyjnej postawie nie przeszkadzała jej nawet maska na twarzy, chroniąca uszkodzony nos.