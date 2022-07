Wiktor Głazunow multimedalistą mistrzostw Polski. Inni gorzowianie też mają podium

– Konkurencja nie śpi, młodzi zawodnicy cały czas napierają, a ja staram się te ataki odpierać. Mistrzostwa Polski to bardzo ważna impreza, a u nas w kraju zawody są na bardzo wysokim poziomie i trzeba walczyć o każdy metr. Po to trenuję, żeby osiągać jak najlepsze rezultaty. Cieszę się, że w Bydgoszczy wygrałem przede wszystkim konkurencję C-1 1000 metrów, bo była umowa, że kto wygra, ten wystartuje na mistrzostwach świata. Jestem bardzo dumny, że mi się udało i postaram się jak najlepiej przygotować do tych mistrzostw – mówił dla oficjalnej strony PZKaj podopieczny Marka Zachary z AZS AWF.