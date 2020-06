Wiktoria Kuczyńska dołącza do Agnieszki Kaczmarczyk w AZS AJP Gorzów

- Agnieszka początek zeszłego sezonu, ze względu na odniesioną wcześniej kontuzję ręki, nie do końca miała udany. Od stycznia jej forma rosła w górę i grała już coraz lepiej, stąd propozycja jej gry dla nas w kolejnym sezonie. Wierzę, że od początku zostanie ona wartościowym graczem naszej drużyny. Liczę na jej dobrą grę zarówno w obronie, jak i w ataku. Jeżeli tak będzie, to postaram się ją mocniej sportowo wykorzystać na boisku. Z kolei jej doświadczenie będzie bardzo cenne dla wprowadzenie do zespołu młodej naszej zawodniczki grającej na tej samej pozycji – mówił Maciejewski.

- Wpływ na to, że zdecydowałam się przedłużyć kontrakt miało wiele czynników tych sportowych, jak i pozasportowych. Na pewno Gorzów to jeden z najlepszych klubów pod względem organizacyjnym. Jest to klub stabilny, taki w którym zawodnik może czuć się bezpiecznie w tych dziwnych i trudnych czasach. To co zawsze podkreślam i uwielbiam w Gorzowie to oczywiście kibice, dzięki którym atmosfera na trybunach jest niesamowita, a oprawy imponujące. To miejsce, któremu zaufałam dawno temu i od tamtej pory nic się nie zmieniło – przyznała silna skrzydłowa.