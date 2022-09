Winobranie 2022. Tak bawią się nasi sąsiedzi z południa województwa. Jest czego zazdrościć?

W sobotę, 3 września rozpoczęły się Dni Zielonej Góry. Przez centrum miasta od rana płynął tłum ludzi. Jarmark to obowiązkowy punkt programu, ale to tylko jedna w wielu winobraniowych atrakcji. Warto zajrzeć do miasteczka winiarskiego i strefy produktu regionalnego, wybrać się na spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry albo pojechać na winnicę. Na dzieci i dorosłych do późnych godzin czeka lunapark.

Pierwszy dzień Winobrania zakończył się Dyskoteką Dorosłego Człowieka na placu Teatralnym.

Zobaczcie, jak wyglądało miasto i co działo się pierwszego dnia Winobrania: