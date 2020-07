Właśnie otwierają kolejny odcinek Sikorskiego. A kiedy całą ulicę?

Jak będziemy jeździć?

- Odcinek zostanie dopuszczony do ruchu kołowego w obu kierunkach, przy czym jadąc od ul. Chrobrego, kierowcy zostaną skierowani w jednokierunkową ul. Kosynierów Gdyńskich, którą dojadą do ul. Estkowskiego – informuje Krzysztof Kropiński z wydziału dróg. Urzędnik dodaje, że nie ulegnie zmianie ruch na ul. Sikorskiego od Dworcowej i Orląt Lwowskich do Kosynierów Gdyńskich. – Obecnie w dalszym ciągu prowadzone są tam prace – mówi K. Kropiński.

20501919

Robią miejsce Adamowi

Otwarcie odcinka powoduje, że w końcu – po ponad dwóch latach! – będzie można przejechać ul. Sikorskiego od katedry do książnicy. Od 18 lipca kierowcy mogą już bowiem jeździć przed Parkiem 111. Nie oznacza to jednak, że jadąc od centrum miasta będzie można dojechać prosto w najbliższe okolice Rolnika. Tu cały czas trwają jeszcze prace wokół ronda, które powstało u zbiegu: Sikorskiego, al. Konstytucji 3 Maja, Orląt Lwowskich i Dworcowej. O ile samo rondo jest już gotowe, to trwają jeszcze prace na chodnikach i ulicach w jego pobliżu. Rozpoczęła się też budowa cokołu pod pomnik Adama Mickiewicza. Stanie od kilka kroków od swojego dotychczasowego miejsca. Trzeba go było przenieść, aby mogło powstać rondo.

20501365

Jeszcze tylko kilka tygodni

Prace nad rondem i pomnikiem to już finał przebudowy.

- Inwestycja będzie zakończona do końca sierpnia, ale całkowity ruch w okolicy Rolnika powinien być przywrócony około 15 sierpnia, a więc już za trzy tygodnie – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Informuje nas przy okazji, że rozpoczęły się już odbiory ulicy.

- Potrwają one pewnie kilka tygodni. To jest czas na to, by spisać wszystkie niedociągnięcia, które, czy to waszej redakcji, czy w mediach społecznościowych, czy bezpośrednio nam zgłaszają sami mieszkańcy. Gorzowianie sami zwracają uwagę, że w niektórych miejscach płyty chodnikowe „pływają” czy też nie przylegają idealnie do krawężników. To wszystko wykonawca będzie musiał poprawić – mówi rzecznik miasta.