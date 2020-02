Wnioski do budżetu obywatelskiego możecie składać tylko do 1 marca!

Wnioski do budżetu obywatelskiego można składać przez: kliknij tutaj oraz przez wypełnienie formularza i przesłanie go wraz z listą poparcia w formie skanów na adres: budzetobywatelski@um.gorzow.pl, jak również w formie papierowej, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 (do 28 lutego do godz. 14.30).

Czas: do 1 marca.

Zgłoszone pomysły następnie przejdą weryfikację, co potrwa do połowy kwietnia. Następnie ruszą spotkania, na których urzędnicy wspólnie z mieszkańcami będą dążyć do wykorzystania maksymalnej kwoty dla poszczególnych kategorii – na przykład dzięki połączeniu kilku zadań w pakiet.

Harmonogram spotkań dyskusyjnych - Budżet Obywatelski 2021:

Osiedle Słoneczne – 12.05.2020 r., g. 17.30, Kultury MCK Zodiak, ul. Słoneczna 62 a

Piaski – 14.05.2020 r., g. 17.30, Zespół Szkół nr 21, ul.Taczaka 1

Wieprzyce – 1.05.2020 r., g. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Dobra 16

Centrum – 21.05.2020 r., g. 17.30, Jazz Club Pod Filarami, ul. Jagiełły 7

Zakanale – 26.05.2020 r., g. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kobylogórska 110

Zamoście – 28.05.2020 r., g. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Towarowa 21

Staszica - 2.06.2020 r., g. 17.30, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 5

Manhattan - 4.06.2020 r., g. 17.30, Zespół Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7

Dolinki – 9.06.2020 r., g. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7

Górczyn – 16.06.2020 r., g. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Szwoleżerów 2*