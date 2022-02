Wojna budzi w nas strach, złość i poczucie winy. Jak radzić sobie z tymi emocjami?

Strach, niepewność i lęk. To czujemy teraz chyba wszyscy...

Myślę, że nie ma osoby, która w takiej sytuacji nie czułaby lęku. I to jest zupełnie normalna reakcja. To, co się obecnie dzieje uruchamia w nas pewne mechanizmy obronne. I musimy postarać się je lepiej zrozumieć. Ale musimy też zdać sobie sprawę z tego, że ten lęk nagle nie zniknie i nie powinniśmy od niego uciekać. Bo tu nie chodzi o to, aby go w ogóle nie czuć. Chodzi o to, aby lepiej go poznać i zrozumieć.

Można taki obezwładniający lęk po prostu... oswoić?

Można, ale najpierw musimy nauczyć się swoimi uczuciami odpowiednio zarządzać. Lęk to taka naturalna potrzeba ochronienia się przed zagrożeniem. Możemy go czuć, ale najważniejsze jest, aby nie pozwolić mu na przejmowanie kontroli nad nami. To oczywiście nie jest proste, bo my przecież wiemy, czym jest wojna. Znamy ją chociażby z opowieści dziadków. Te dawne historie teraz na nowo się w nas uruchamiają. My wojnę kojarzymy jako coś okropnego i przerażającego.