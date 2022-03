Wojna zmienia rynek pracy. Problemy mają także gorzowskie firmy

Wyjechali walczyć o swój kraj

Obecna sytuacja to nie lada wyzwanie szczególnie dla firm z branży budowanej, logistycznej oraz przemysłowej, bo to głównie one zatrudniają pracowników z zagranicy. Braki kadrowe odczuwają także gorzowscy pracodawcy, dla których Ukraińcy stanowili do niedawna mocny trzon zespołu.