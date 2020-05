Wolne krowy są teraz w Lipkach. Jak im się tam teraz wiedzie?

- Krówki i byczki wyglądają wspaniale. Warto było dać trzy miesiące na spokojną pracę – mówią w Biurze Ochrony Zwierząt. Ich przedstawiciele opowiadają, jak teraz żyje stado słynnych wolnych krów. Zwierzęta są w Lipkach Wielkich.

- Możemy z czystym sumieniem zameldować: zadanie wykonane. Uspokajamy wszystkich tych, którzy przez ostatni rok nie stracili w to co robimy i zrobiliśmy wiary – cieszy się Izabela Kwiatkowska z Biura Ochrony Zwierząt z Zielonej Górze. Opowiada o tym, jak żyją sobie teraz wolne krowy, które trzy miesiące temu trafiły z gminy Deszczno do Lipek Wielkich (biuro było wykonawcą przepadku zwierząt).

Trwa głosowanie... Czy jesteś miłośnikiem zwierząt? Tak Nie

O krowach zrobiło się głośno rok temu, gdy na początku maja wojewoda ogłosił, że minister rolnictwa przeznaczył pieniądze na zabicie i zutylizowanie krów. „Rozwiązania problemu stada” już od wielu lat domagała się część mieszkańców gminy Deszczno. Krowy, nad którymi przestali panować ich wcześniejsi właściciele, zaczęły wyrządzać szkody, m.in. zjadały plony rolnikom czy powodowały kolizję z samochodami, wchodząc na drogę. Krowy miały zostać wybite, a nie przeznaczone np. na ubój, ponieważ istniało zagrożenie, że stanowią zagrożenie epizootyczne.

Czytaj także Wolne krowy z Ciecierzyc będą miały w końcu "dom"

Gdy w świat poszła informacja, że stado ma pójść na rzeź, murem za krowami stanęli obrońcy zwierząt. W rezerwacie Santockie Zakole, gdzie przebywały, przez ponad trzy miesiące mieli „miasteczko”, pisali w sprawie stada do prezydenta Andrzeja Dudy, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, a nawet do papieża Franciszka. Po interwencji polskich władz, krowy zostały ułaskawione.

Ocalenie życia krów nie rozwiązywało w pełni problemu, bo trzeba było jeszcze znaleźć chętnego do zaopiekowania się całym stadem. To udało się dopiero po wielu miesiącach. Na przełomie stycznia i lutego tego roku krowy trafiły do gospodarstwa w Lipkach Wielkich. Nie wszystkim się to spodobało. Pojawiały się bowiem głosy, że u nowego gospodarza krowy będą miały gorsze warunki niż na wolności.

Wolne krowy... leżą i mielą mordkami

W piątek 8 maja przedstawiciele Biura Ochrony Zwierząt wybrali się do Lipek Wielkich.

- Warto było dać trzy miesiące na spokojną pracę nowym właścicielom, aby to zobaczyć. Krówki i byczki wyglądają wspaniale. Zwierzaki są zrelaksowane, spokojne, zdrowe, przyjaźnie reagują na swoich opiekunów, dają się dotykać. Jedzenia mają pod dostatkiem, tak samo jak stały dostęp do wody. Leżą i leniwie mielą mordkami – opisuje wizytę w Lipkach Wielkich Izabela Kwiatkowska. Krowy czekają na kolejne badania (pierwsze były w zeszłym roku). Jeśli potwierdzą one, że stado jest zdrowe, będzie można ja wypuścić na większy teren. Krowy z Ciecierzyc. Anna Lewandowska, Filip Chajzer, Natalia Kukulska i inne gwiazdy są za uwolnieniem krów z Ciecierzyc O tym, że krowy mają się bardzo dobrze, można też przeczytać w protokole z kwietniowej kontroli stada, którą przeprowadziły służby weterynaryjne.

„Stan fizyczny i kondycja zwierząt uległa poprawie (…). Sztuki bydła uznane za wymagające szczególnej opieki wykazują znaczną poprawę fizyczną. Cielęta są w dobrej kondycji, zarówno te przebywające przy matkach, jak również te dokarmiane preparatami mlekozastępczymi” – czytamy w dokumencie.

Krowy cały czas się wycielają. Dziś jest ich około 190 sztuk. Przez ostatnie miesiące urodziło się kilkanaście cieląt. Kolejnych 40 jest w drodze (do zacielenia doszło jeszcze w rezerwacie). Byki po badaniach mają jednak zostać wykastrowane

U nowego właściciela krowy będę do swojej naturalnej śmierci (rolnik nie może przeznaczyć ich na rzeź).

- My z nim współpracujemy, ale już zbytnio nie ingerujemy – mówi Bartosz Krieger z Biura Ochrony Zwierząt.

ZOBACZ WIDEO: Tak krowy żyły w maju 2019